المسجد الحرام.. رفع طاقة الاستيعاب لمسارات صحن المطاف وتخصيص 4 مسارات لكبار السن

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، برفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف من 14 مساراً إلى 25 مساراً، وإعادة ترتيب المسارات؛ حيث خصص منها 4 مسارات لكبار السن وعربات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، أن الهدف من ذلك تسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي لسلامة قاصدي بيت الله الحرام.
وأشار إلى أنه تم تخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، داعياً المعتمرين إلى ضرورة التقيّد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي.