وظائف شاغرة في فروع الهيئة الملكية للجبيل وينبع.. وهذه مميزاتها وشروطها

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في عدة تخصصات، وذلك للعمل لدى فروعها في كل من الرياض، وجازان، والجبيل، وينبع.
وأوضحت الهيئة أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل التقدير عن جيد، كما أن اللغة الإنجليزية متطلب أساسي لبعض الوظائف، مشيرة إلى أن أحد أهم المعايير الهامة في اختيار المرشحين هي المعدلات العالية.
وأبانت أن الوظائف المعلنة في تخصصات التخطيط وإدارة الأداء والاستثمار، والتخصصات الطبية والهندسية، وتخصصات أمنية وإدارة أزمات، لافتة إلى أن المقبولين سيحظون برواتب مجزية وبرنامج امتلاك مسكن وتأمين طبي مميز وبرامج تدريب وتطوير. وفق “أخبار 24”.
ويمكن الاطلاع على شروط الوظائف المعلنة والتقديم عبر الرابط.