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أخبار محلية > “الحج والعمرة”: الإعلان عن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع
20/04/2021   5:31 م

“الحج والعمرة”: الإعلان عن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع

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أكدت وزارة الحج والعمرة أن الإعلان عن مواعيد انعقاد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف سيكون خلال أسبوع.

وأوضحت أنه سيعلن قريباً مواعيد توقيع وتوثيق عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف، وإتاحة التوقيع على عقود التأسيس إلكترونياً من خلال آليات العمل، مع إمكانية التوقيع الحضوري وفق التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة “كورونا” والمعتمدة من جهات الاختصاص.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يعد خطوة جديدة نحو بناء كيانات حديثة تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام. وفق “أخبار 24”.

“الحج والعمرة”: الإعلان عن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع

أخبار محلية
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