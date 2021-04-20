لهذا السبب كان وحيدًا في أيامه الأخيرة.. نجل سلطان العذل يسترجع لحظاته الأخيرة ومحطاته المؤثرة

كشف نجل رجل الأعمال الراحل سلطان العذل تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده، والتي كانت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال نايف العذل، خلال لقائه في برنامج “اللقاء من الصفر” على قناة MBC، إن جائحة كورونا بدأت أثناء تنويمه في العناية المركزة، ولذلك طُلب من عائلته مغادرتها، مشيرًا إلى أن أكثر ما يحزنه هو بقاء والده في أيامه الأخيرة دون عائلته، خاصة أنه لم يكن على دراية بأمر الفيروس أو الجائحة، وذلك لكونه كان مريضًا من قبل بدايتها.
وأوضح أنه حرص على قراءة بعض آيات القرآن الكريم في أذن أبيه قبل وفاته بأقل وقت ممكن، ثم طلب منه ترديد “سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم”.
وذكر موقفًا كان بمثابة درس له في حياته الإنسانية والعملية، حيث قال إنه بعد انفصال شركة والده عن شريكها الأجنبي، جاء عرض من منافس الأخير يطلب منه التحالف مع شركة سلطان العذل.
وأضاف أن والده كان يعلم بأن الشركة الأجنبية الجديدة تمتلك بالفعل شريكًا لها في المملكة، وعندما علم بأن التحالف سيكون على حساب هذا الشريك السعودي، رفض الأمر برمته، مؤكدًا أن هذا حق للشركة السعودية. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، أن سلطان العذل كان يتمتع بالإصرار الواضح، مشيرًا إلى أن مرضه لم يمنعه من ممارسة العديد من الهوايات، مثل الطيران الشراعي وتسلق الجبال وركوب الخيل وغيرها من الهوايات.
نايف العذل يكشف تفاصيل اللحظة الأخيرة في حياة أبيه الإمبراطور الصامت #سلطان_العذل
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— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 20, 2021
قرار رفضه ستيفن هوكينج العرب #سلطان_العذل من أجل إنقاذ شركته من السقوط بعد تخلي الشريك العالمي عنه
قصص #اللقاء مستمرة يمكنك متابعتها بعد الاشتراك في Shahid VIPhttps://t.co/yVxTCyK43a #MBC1 pic.twitter.com/GKs1dpjWRM
— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 20, 2021
بكلمات مؤثرة الأمير سعود بن نايف يرثي صديقه الوفي #سلطان_العذل ويذكر قصصا من إصراره وعزيمته ومنها “رحلة الهوايات” التي قام بها سموه وبرفقته الراحل
قصص #اللقاء مستمرة يمكنك متابعتها بعد الاشتراك في Shahid VIPhttps://t.co/yVxTCyK43a #MBC1 pic.twitter.com/ZlxUC1OLMr
— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 20, 2021