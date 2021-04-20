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أخبار محلية > بالفيديو.. تركي الفيصل: إيران رفضت دعوات ولي العهد للحوار.. وسبق أن تشاورنا في حقبة خاتمي
20/04/2021   11:10 م

بالفيديو.. تركي الفيصل: إيران رفضت دعوات ولي العهد للحوار.. وسبق أن تشاورنا في حقبة خاتمي

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كشف رئيس الاستخبارات الأسبق، الأمير تركي الفيصل، مدى إمكانية إقامة حوار بين المملكة وإيران في مختلف الملفات السياسية الدولية.

وأوضح، خلال حديثه في برنامج “سؤال مباشر” على قناة “العربية”، أن المملكة دومًا كانت على استعداد للحوار، مؤكدًا أنه جرت بعض التشاورات بين البلدين خلال عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي.

وأضاف أن تلك الفترة شهدت توقيع اتفاقية بين البلدين، تشدد على عدم تدخل كلا البلدين في شؤون الآخر، إلا أنهم استمروا في محاولات التدخل في شؤون المملكة. وفق “أخبار 24”.

وذكر أن إيران رفضت دعوات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للحوار ووقف التدخل في اليمن والتوقف عن دعم الحوثيين، واستمرت في دعم الميليشيات الإرهابية في اليمن.

بالفيديو.. تركي الفيصل: إيران رفضت دعوات ولي العهد للحوار.. وسبق أن تشاورنا في حقبة خاتمي

أخبار محلية
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