في مشهد كوميدي.. خالد الفراج يتقمص شخصية الدكتور نزار باهبري أثناء حديثه عن كورونا

تقمص الفنان الكوميدي خالد الفراج شخصية الطبيب السعودي الشهير نزار باهبري، المهتم بصناعة محتوى طبي يتعلّق بفيروس كورونا ولقاحاته.
وقام الفراج بتقليد “باهبري” بطريقة كوميدية ساخرة، ضمن حلقة اليوم (الثلاثاء) من برنامج “استديو 21″، المذاع على قناة “1MBC”
وظهر الفراج جالساً في عيادة مرتدياً نظارة طبية وبالطو أبيض، حيث قام بتقديم بعض التعليقات المضحكة حول لقاح كورونا، منها تحوّل من تلقّى اللقاح إلى ضفدع أو “زومبي”.وفق “أخبار 24”.
كما ظهر وهو يتحدث عن الإشاعات المغرضة حول قيام لقاح كورونا بتغيير الجينات مسبباً أعراضاً كالحمل لكل من يتلقّاه.
خالد الفراج يطل علينا اليوم بشخصية الدكتور #نزار_باهبري@DrNezarB @khalidalfarraj
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— MBC1 (@mbc1) April 20, 2021