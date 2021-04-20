أمانة جدة تحدد أوقات وشروط أعمال البناء بدءًا من شوال المقبل

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم (الثلاثاء)، أوقات أعمال البناء للمشاريع الإنشائية داخل المحافظة، بدءًا من شهر شوال المقبل، وذلك بناءً على الضوابط المعتمدة لمعالجة الملاحظات المتعلقة بحركة سير المعدات، وضبط الأعمال الإنشائية في المدينة، والحد من مصادر الضوضاء داخل الأحياء السكنية.
وأشارت إلى أن التنظيمات الجديدة حددت الوقت الكامل لأعمال البناء لتكون خلال الفترة الزمنية ما بين الساعة الـ 6 صباحا الـ 6 مساءً، مبينة أن يوم السبت سيكون من الساعة الـ 1 ظهرًا حتى الـ 6 مساءً، ولا يُسمح بالعمل يوم الجمعة.
وحددت توقيت الأعمال التي تنتج ضوضاء تصل لـ 90 ديسيبل لتكون من الساعة الـ 9 صباحًا إلى 5 مساءً، لضمان توفير الحد المقبول من السلامة والراحة لساكني المباني المجاورة. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن التنظيم يُلزم المقاولين بالإعلان عن أعمال الصب الخرساني وتنبيه أصحاب العقارات المجاورة قبل مباشرة العمل بـ 3 أيام، لافتة إلى أنه يمكن منح تصاريح عمل طارئ في الحالات الطارئة، مؤكدة أن تنظيمات أعمال البناء تتم مراجعتها بشكل دوري بهدف التحسين والتطوير، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.