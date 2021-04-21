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أخبار محلية > شاهد.. هكذا ينظف العاملون في الحرم الصفا والمروة
21/04/2021   9:55 ص

شاهد.. هكذا ينظف العاملون في الحرم الصفا والمروة

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يواصل العاملون في الحرم المكي أعمال النظافة والتطهير في جميع جنبات المشاعر، ومن بينها الصفا والمروة.

وسلطت قناة “الإخبارية” الضوء على عملية تنظيف الصفا والمروة، حيث شرح أحد العاملين كيفية تنظيف الصفا والمروة، والتي تبدأ بالمياه، ثم استخدام آلة المسح، يليها التعطير والمطهرات.

وأكد العامل أنه أمضى 7 سنوات في العمل داخل الحرم المكي، لافتاً إلى أنه لن يغير عمله، حتى وإن عُرض عليه راتب أكبر، لشعوره بالراحة داخل هذا المكان. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن هناك استعداداً تاماً للتعامل مع الحالات الجوية المختلفة، حيث يتم استدعاء عمالة إضافية لمواجهة تلك الظروف.

شاهد.. هكذا ينظف العاملون في الحرم الصفا والمروة

أخبار محلية
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