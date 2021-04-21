شاهد.. هكذا ينظف العاملون في الحرم الصفا والمروة

يواصل العاملون في الحرم المكي أعمال النظافة والتطهير في جميع جنبات المشاعر، ومن بينها الصفا والمروة.
وسلطت قناة “الإخبارية” الضوء على عملية تنظيف الصفا والمروة، حيث شرح أحد العاملين كيفية تنظيف الصفا والمروة، والتي تبدأ بالمياه، ثم استخدام آلة المسح، يليها التعطير والمطهرات.
وأكد العامل أنه أمضى 7 سنوات في العمل داخل الحرم المكي، لافتاً إلى أنه لن يغير عمله، حتى وإن عُرض عليه راتب أكبر، لشعوره بالراحة داخل هذا المكان. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن هناك استعداداً تاماً للتعامل مع الحالات الجوية المختلفة، حيث يتم استدعاء عمالة إضافية لمواجهة تلك الظروف.
فيديو | عامل في #الحرم_المكي يوضح مراحل تنظيف الصفا والمروة#خدام_الحرم#الإخبارية pic.twitter.com/FAerFkUTLF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2021
فيديو | فرق مخصصة لتنظيف المسعى وجبل الصفا والمروة في #المسجد_الحرام#خدام_الحرم#الإخبارية pic.twitter.com/nkBn3CBJN2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2021
فيديو | مشرف نظافة جبل الصفا: يتم غسيل جبل الصفا والمروة مرة كل أسبوع بمواد صديقة للبيئة#خدام_الحرم#الإخبارية pic.twitter.com/VolriCFbJK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2021