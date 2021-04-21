بالفيديو.. ضبط وافدين حوّلوا منزلين شعبيين آيلين للسقوط إلى معمل لخياطة الحقائب بالرياض

تمكّن مراقبو أمانة منطقة الرياض، أمس (الثلاثاء)، من ضبط مجموعة من العمالة الوافدة حوّلوا منزلين شعبيين آيلين للسقوط إلى معمل لخياطة الحقائب.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الأمانة لحظة مداهمة الموقع الذي تستخدمه العمالة مسكنا لها، حيث جرى رصد الماكينات والأقمشة والخامات المستخدمة في صناعة الحقائب.
كما تجوّل مراقبو الأمانة داخل الموقع، حيث تبيّن أنه على وشك الانهيار والسقوط، وعليه تم ضبط العمالة المخالفة، تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وافدون يحولون منزلين شعبيين آيلين للسقوط إلى معمل لخياطة الحقائب.. ويقظة مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض تمنع حدوث كارثة في الموقعين الخطرين.. وتضبط العمالة المخالفة وتطبق بحقهم العقوبات النظامية.. pic.twitter.com/yABzhyXDjh
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) April 20, 2021
وفق “أخبار 24”.