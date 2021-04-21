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أخبار المناطق > بالفيديو.. ضبط وافدين حوّلوا منزلين شعبيين آيلين للسقوط إلى معمل لخياطة الحقائب بالرياض
21/04/2021   9:54 ص

بالفيديو.. ضبط وافدين حوّلوا منزلين شعبيين آيلين للسقوط إلى معمل لخياطة الحقائب بالرياض

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تمكّن مراقبو أمانة منطقة الرياض، أمس (الثلاثاء)، من ضبط مجموعة من العمالة الوافدة حوّلوا منزلين شعبيين آيلين للسقوط إلى معمل لخياطة الحقائب.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الأمانة لحظة مداهمة الموقع الذي تستخدمه العمالة مسكنا لها، حيث جرى رصد الماكينات والأقمشة والخامات المستخدمة في صناعة الحقائب.

كما تجوّل مراقبو الأمانة داخل الموقع، حيث تبيّن أنه على وشك الانهيار والسقوط، وعليه تم ضبط العمالة المخالفة، تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ضبط وافدين حوّلوا منزلين شعبيين آيلين للسقوط إلى معمل لخياطة الحقائب بالرياض

أخبار المناطق
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