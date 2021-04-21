“مينيز”: لن أتحدث عن مشاكل الفريق.. وهذا سبب تعادل النصر أمام فولاد الإيراني

علق المدير الفني لفريق النصر، مانو مينيز، على تعادل فريقه أمام فولاد الإيراني، بهدف لمثله في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا 2021.
وقال “مينيز”: “مباراة اليوم مختلفة عن الماضية، مباراة فيها قوة جسدية كبيرة واحتكاكات، وفي الحقيقة لم نكن جيدين اليوم.. والفريق الخصم كان أفضل منا في البداية”.
وتابع: “احتجنا 10 دقائق حتى دخلنا للمباراة فعليا.. كانت لدينا بعض المشاكل في خلق الفرص، ثم سجلوا هدفا من الصعب أن نقبله، ما عقد المباراة أكثر”.
وأشار: “كنا نستحق نتيجة أفضل بشكل عام، لكن هناك العديد من أساليب إضاعة الوقت وقتل الرتم مارسها الخصم، والحكم كان يستطيع رفض إضاعة الوقت بهذا الشكل فنحن نريد لعب كرة القدم فقط ولم يفعل”.
وأوضح: “سنبدأ التحضير لمباراتنا القادمة سريعا فهي بعد ثلاثة أيام، وهدفنا هو فقط تحقيق النقاط الثلاث.. لا نتحدث عن تحليلنا للفريق بالإعلام، نحن نحاول أن نكون فريقا يستطيع تسجيل الأهداف بأساليب متنوعة.. إذا لم يستطع المهاجمون التسجيل سيستطيع الآخرون، كلنا فريق واحد سواء سجل المدافع أو المحور أو المهاجم”. وفق “أخبار 24”.
وذكر: “لم ولن أتحدث عن مشاكل في الفريق، عمل المدرب هو إيجاد حلول في الفريق.. نحن نساعد لاعبينا الموجودين لإعطاء كل ما لديهم واسترجاع ثقتهم وتحقيق النتائج”.