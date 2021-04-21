شاهد.. لوحة جديدة لفنان سعودي تزين مكتب ولي العهد.. والفنان يكشف تفاصيلها

زيَّنت لوحة الفنان التشكيلي ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، عبدالرحمن السليمان، مكتب ولي العهد وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان.
وظهرت اللوحة في مكتب ولي العهد، خلال حضوره جلسة مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، عبر الاتصال المرئي.
وعبر “السليمان”، عن سعادته الغامرة بوجود عمله الفني في مكتب ولي العهد، لافتا إلى أن دعم الأمير محمد بن سلمان للفنانين السعوديين ليس بمستغرب.
وذكر، في تصريح لـ”أخبار 24″، أن مقاس اللوحة تقريبًا 200/100سم، وتم رسمها في عام 2002، لافتا إلى أن هناك فنانين سعوديين آخرين ظهرت لوحاتهم في مكتب ولي العهد، ومنهم الفنان التشكيلي زمان محمد جاسم والفنانتين التشكيليتين لولوة الحمود، ووداد الأحمدي.
وأضاف أن “المشاريع الفنية وبشاراتها تتوالى وتتوجه لفناني المملكة، وأبنائها بأجيالهم وتوجهاتهم الفنية الأصيلة”، موجهًا الشكر والعرفان والامتنان للأمير محمد بن سلمان على هذه البادرة الطيبة.