أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس (الأربعاء)، عبر الاتصال المرئي، عدد من سفراء المملكة المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
فقد أدى القسم كل من السفراء الآتية أسماؤهم:
السفير المعين لدى البرتغال الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز
السفير المعين لدى طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان
السفير المعين لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية فيصل بن طلق البقمي
السفير المعين لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي
السفير المعين لدى التشيك عبدالله بن متعب الرشيد
السفير المعين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان
السفير المعين لدى تركمانستان سعيد بن عثمان سويعد
السفير المعين لدى جمهورية القمر المتحدة عطا الله بن زايد
السفير المعين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي
السفير المعين لدى ألبانيا فيصل بن غازي حفظي
السفير المعين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان
السفير المعين لدى جمهورية كوبا فيصل بن فلاح الحربي
السفير المعين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري
السفير المعين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري
السفيرة المعينة لدى مملكة السويد إيناس بنت أحمد الشهوان
حيث ذكروا خلال أداء القسم: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).
كما حضر أداء القسم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.
#فيديو
أمام #خادم_الحرمين_الشريفين.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم.#واس pic.twitter.com/y7rHYriLPm
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 21, 2021
وفق “أخبار 24”.