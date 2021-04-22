السفير الصيني ينشر فيديو لإفطار رمضاني في ضيافة عائلة صينية مسلمة في شينجيانغ

استعرض سفير الصين لدى المملكة، تشن وي تشينغ، إفطاراً رمضانيا أعدته عائلة صينية مسلمة في إقليم شينجيانغ، مكونة من رجل وامرأة ونجلهم الذي لا يزال على مقاعد الدراسة.
واستقبلت عائلة الصيني “آيبتيجيانغ” مقدمة برامج في قناة “CGTN” بالترحاب، وبعد جولة داخل منزلهما، تحدث المواطن الصيني عن عاداتهم الرمضانية في الشهر الكريم.
واستعرض “آيبتيجيانغ” مأدبة الإفطار التي أعدتها زوجته، وضمّت وجبتهم عدة أصناف أبرزها “سان تسي” وخبز “نانغ” اللذيذ، وبجانب ذلك يحرص الزوجان على تلاوة دعاء الإفطار قبل الشروع في تناول الطعام. وفق “أخبار 24”.
إفطارٌ رمضاني في ضيافة عائلة صينية مسلمة في #شينجيانغ.pic.twitter.com/OaekkE5n1e
— Chen Weiqing (@AmbChenWeiqing) April 21, 2021