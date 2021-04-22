نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الشيخ صالح بن حميد: لم أكن متميزًا جداً في التحصيل العلمي.. وأعدت السنة الثالثة بالمرحلة الثانوية
22/04/2021   7:56 م

الشيخ صالح بن حميد: لم أكن متميزًا جداً في التحصيل العلمي.. وأعدت السنة الثالثة بالمرحلة الثانوية

+ = -
365

سرد إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد، محطات من حياته، مؤكدًا أنه لم يكن متميزًا جداً في التحصيل العلمي في المرحلة المتوسطة والثانوية.

وأوضح، خلال استضافته في برنامج “ألف ميل” المذاع على قناة “السعودية”، أنه أعاد السنة الثالثة من المرحلة الثانوية، لافتاً إلى أنه قرر بعد ذلك بذل كل جهوده لجلب معدل يمكنه من الالتحاق بكلية الطب، ونجح فعلاً في تحقيق ذلك المعدل.

وأضاف أنه لم يكن يتوقع أنه سيصبح في يوم من الأيام رئيسًا لمجلس الشورى، لافتا إلى أن مثل هذه الأمور لم يكن يتصورها، مشددًا على ضرورة أن يكون الإنسان طموحًا، وأن يجتهد في الوصول إلى نهاية المرحلة التي يكون فيها سواء في الحياة العلمية أو الوظيفية.

 

وفق “أخبار 24”.

الشيخ صالح بن حميد: لم أكن متميزًا جداً في التحصيل العلمي.. وأعدت السنة الثالثة بالمرحلة الثانوية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885149150.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.