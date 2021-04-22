الأرصاد: هطول أمطار رعدية وبرَد على معظم المناطق من الجمعة إلى الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد على معظم مناطق المملكة، يبدأ تأثيرها من يوم غدٍ الجمعة وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى تشكيل سيول على مناطق عسير، والباحة، وجازان، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ولا يستبعد أن تتأثر المحافظات الساحلية لتلك المناطق بالسحب الرعدية الممطرة والتيارات الهابطة.
كما توقع المركز أن يمتد تأثير الأمطار من يوم الجمعة إلى الأحد لتكون من خفيفة إلى متوسطة على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، في حين تتأثر ابتداء من يوم السبت إلى الثلاثاء مناطق حائل والقصيم بأمطار متوسطة تصل إلى غزيرة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الأمطار ستكون متوسطة في مجملها على الأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض ومحافظاتها، وشمال المنطقة الشرقية، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية والجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية يومي الإثنين والثلاثاء.