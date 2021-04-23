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أخبار محلية > “التعليم” تُعلن مواعيد إجازات الموظفين برياض الأطفال والابتدائية
23/04/2021   4:50 ص

“التعليم” تُعلن مواعيد إجازات الموظفين برياض الأطفال والابتدائية

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أعلنت وزارة التعليم، تفاصيل أعمال الدور الثاني وإجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية للعام الدراسي الحالي، وذلك لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية بمدارس التعليم العام والتربية الخاصة.   

وحددت الوزارة بأن بداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في مرحلة رياض الأطفال ومعاهد ومراكز وبرامج التربية الفكرية والتوحد وتعدد العوق لجميع المراحل الدراسية هو يوم الخميس الموافق 10/ 9 / 1442هـ (22 /4/ 2021).   

ولفتت إلى أن بداية أعمال اختبارات الدور الثاني من الصف الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي في مدارس التعليم العام والتربية الخاصة ستكون الأحد الموافق 13 / 9 / 1442 هـ (25 /4/ 2021). وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أن بداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية لبقية المرحلة الابتدائية في مدارس التعليم العام والتربية الخاصة ستكون الخميس الموافق 17 /9 /1442هـ (29/ 4 /2021)، مشددةً على أنه يشترط للتمتع بالإجازة إنهاء جميع الأعمال وتسليم النتائج. 

“التعليم” تُعلن مواعيد إجازات الموظفين برياض الأطفال والابتدائية

أخبار محلية
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