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أخبار المناطق > “أمانة القصيم” تصدر بياناً رداً على مقطع متداول بشأن إنشاء حديقة بتكلفة 19 مليون ريال في بريدة
23/04/2021   11:48 ص

“أمانة القصيم” تصدر بياناً رداً على مقطع متداول بشأن إنشاء حديقة بتكلفة 19 مليون ريال في بريدة

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أصدرت أمانة منطقة القصيم، اليوم (الجمعة)، بياناً توضيحياً بشأن مقطع فيديو متداول حول إنشاء حديقة بحي الريان بمدينة بريدة، بقيمة 19 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم، عبدالكريم اليوسف، أن المعلومات المشار إليها في المقطع المتداول غير صحيحة؛ حيث إن المشروع وحسب مسماه “إنشاء وتطوير ساحات بلدية بمدينة بريدة” ويشمل 17 موقعاً بأحياء متفرقة بمدينة بريدة لأعمال إنشاء وتطوير ساحات بلدية وحدائق ومضامير مشاة.

وأشار إلى أن الأمانة تأسف على نشر المعلومات المغلوطة؛ مؤكدة أن إدارة الشؤون القانونية بالأمانة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية والنظامية بحق صاحب المقطع. وفق “أخبار 24”.

“أمانة القصيم” تصدر بياناً رداً على مقطع متداول بشأن إنشاء حديقة بتكلفة 19 مليون ريال في بريدة

أخبار المناطق
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