شهد مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، حفل تخريج 365 مجندة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الثالثة في مركز التدريب النسائي بمعهد الجوازات.
وأقيم الحفل أمس (الخميس) عبر تقنية الاتصال المرئي، واشتمل برنامج الدورة على تدريبات عسكرية ميدانية، والبرامج التعليمية على أنظمة الجوازات التقنية، وكشف أساليب التزوير في الوثائق.
وهنأ مدير الجوازات المجندات المتخرجات، مثنياً على الجدية التي تحلين بها خلال فترة التدريب، مشيراً إلى أهمية استشعارهن المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد وبذل الجهد لخدمة الوطن.
وفق “أخبار 24”.