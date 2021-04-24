حزب الله والمخدرات.. وجهان لعملة واحدة تبث السموم لشعوب المنطقة والمملكة تضع حداً لذلك

يُعد حزب الله الإرهابي، الذي نشأ في لبنان في ثمانينات القرن الماضي، من أبرز التنظيمات الطائفية المسلحة في المنطقة، حيث أعلن بيعته منذ تأسيسه لولاية الفقيه في إيران.
وامتد نفوذ ميليشياته إلى أكثر من بلد عربي؛ من سوريا إلى العراق مرورًا باليمن وغيرها، الأمر الذي دفع الحزب إلى استغلال هذا النفوذ في خلق أسواق لترويج سمومه في دول المنطقة.
مصادر تمويل غير شرعية
هذا التوسع يعني أنه أصبح بحاجة إلى تمويل أكبر كان ولا يزال يأتي من إيران، وهو ما أقره أمينه العام حسن نصرالله في تصريح سابق، وهذا التمويل لم يعد يكفي اليوم، ما دفع الحزب لزيادة مصادر تمويلية وزيادة ميزانيته بطرق غير مشروعه.
وطالت الحزب اتهامات بإنشاء شبكات في دول عدة لتجارة المخدرات وتبييض الأموال، من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة ومنها إلى أوروبا مرورًا بأفريقيا ولا سيما الشرق الأوسط.
ويستخدم حزب الله الإرهابي أساليب عدة وطرقا مبتكرة وغريبة في عمليات تمويل المخدرات وإفساد الشعوب، إذ يستخدم الصادرات اللبنانية التقليدية مثل الفاكهة ومواد البناء، شر استخدام لبث سمومه بين الشعوب عبر كميات كبيرة كفيلة بإفساد شباب دولة بأكملها.
المملكة بالمرصاد
وفي المملكة عمليات الضبط مستمرة من مختلف الحدود، وكان آخرها اليوم (الجمعة)، عندما أعلنت الجمارك إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب كبتاجون المخدرة بلغت أكثر من 5.3 مليون حبة ضمن شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.
لم يقف دور مكافحة المخدرات عند ضبط الكمية وحسب، بل لاحقت أجهزة الرصد السعودية تجارة المخدرات وسط معاقلها في لبنان، لتحبط بذلك المخططات وتقطع الطريق أمام نوافذ الشر والفساد.
فتاوى متطرفة
ولجأ حزب الله إلى إصدار بعض الفتاوى الدينية المتطرفة التي تبيح تجارة المخدرات، وتقول إن بيع المخدرات للمجتمعات التي يعتبرها معادية أمر حلال وواجب ديني وأخلاقي ولا يتعارض مع مفهوم المقاومة. وفق “أخبار 24”.
وخلال السنوات الماضية أصر “حزب الله” على إقرار زراعة الحشيش بشكل قانوني في لبنان، من خلال مطالبات نيابية مكثفة للبرلمان، إذ تكثر زراعة تلك المادة في سهل البقاع بمنطقة الهرمل، أبرز معاقله.
وعلى مدار الأشهر والسنوات الماضية، ضبطت دول عربية وأوروبية عديدة شحنات مخدرات كبيرة تابعة لحزب الله، لعل من أبرزها شحنة أحبطتها السلطات الإيطالية العام الماضي وبلغت قيمتها نحو مليار دولار، في واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات في العالم.
كذلك ضبط الأمن المصري مطلع العام الجاري شحنة “هائلة” من مخدر الحشيش والكبتاجون في ميناء بورسعيد، ضمن حاوية بضائع قادمة من لبنان.
قرار صارم يضع حدا للتهريب.
وضعت المملكة حداً اليوم لمحاولات التهريب وقررت منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد المقبل، بعد أن لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية.