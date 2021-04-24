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أخبار محلية > السجن والغرامة وإبعاد المقيم.. “النيابة العامة” توضح عقوبات تعمد نقل كورونا
24/04/2021   4:56 ص

السجن والغرامة وإبعاد المقيم.. “النيابة العامة” توضح عقوبات تعمد نقل كورونا

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أكدت النيابة العامة أن تعمد نقل عدوى فيروس كورونا يُعد جريمة، وتحدث بمجرد تعريض المصلحة المحمية في منظومة الصحة العامة لخطر احتمال حدوث نقل العدوى بأي ممارسات عمدية آثمة في هذا الشأن.

وبينت أن تعمد نقل العدوى لا يُشترط فيه حصول الضرر حتى يُعد جريمة، كونها جرائم غير مادية -شكلي ة- تقوم بمظنَّة حدوث الخطر فضلاً عن تحقق الضرر.

وأوضحت أن العقوبات تتمثل في السجن 5 سنوات، والغرامة 500 ألف، مع مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة، إضافة إلى إبعاد المقيم ومنعه من دخول المملكة نهائياً، بينما عقوبات الحق الخاص تتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن العقوبات السابقة لا تخل بأي عقوبات أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.

السجن والغرامة وإبعاد المقيم.. “النيابة العامة” توضح عقوبات تعمد نقل كورونا

أخبار محلية
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