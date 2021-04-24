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أخبار محلية > كلاب ضالة تُهاجم طفلًا في شارع ببريدة.. وتدخل قائد مركبة ينقذه في اللحظة الأخيرة
24/04/2021   1:39 م

كلاب ضالة تُهاجم طفلًا في شارع ببريدة.. وتدخل قائد مركبة ينقذه في اللحظة الأخيرة

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هاجمت مجموعة من الكلاب الضالة طفلا في أحد شوارع مدينة بريدة، عندما كان يلهو بدراجته، وحاولت افتراسه، قبل أن يتدخل قائد مركبة وينقذه في اللحظات الأخيرة.

وأظهر مقطع فيديو نشره والد الطفل المواطن زياد المشيقح، لحظة اقتراب الكلاب من طفله في محاولة للهجوم عليه، حيث تصادف مرور ابن عم الطفل بمركبته ليتدخل في اللحظة الأخيرة ويبعد الكلاب بسيارته.

وطالب والد الطفل الجهات المعنية بضرورة معالجة وضع الكلاب الضالة التي تشكل قلقا لدى السكان في شمال بريدة، مبيناً أن خطرها امتد إلى داخل المنازل وإلحاق الأذى بأهلها. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، تفاعل مركز أمانة منطقة القصيم مع الفيديو، مشيرا إلى أنه جرى إحالة الواقعة للإدارة المختصة لمعالجتها.

كلاب ضالة تُهاجم طفلًا في شارع ببريدة.. وتدخل قائد مركبة ينقذه في اللحظة الأخيرة

أخبار محلية
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