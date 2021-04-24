كلاب ضالة تُهاجم طفلًا في شارع ببريدة.. وتدخل قائد مركبة ينقذه في اللحظة الأخيرة

هاجمت مجموعة من الكلاب الضالة طفلا في أحد شوارع مدينة بريدة، عندما كان يلهو بدراجته، وحاولت افتراسه، قبل أن يتدخل قائد مركبة وينقذه في اللحظات الأخيرة.
وأظهر مقطع فيديو نشره والد الطفل المواطن زياد المشيقح، لحظة اقتراب الكلاب من طفله في محاولة للهجوم عليه، حيث تصادف مرور ابن عم الطفل بمركبته ليتدخل في اللحظة الأخيرة ويبعد الكلاب بسيارته.
وطالب والد الطفل الجهات المعنية بضرورة معالجة وضع الكلاب الضالة التي تشكل قلقا لدى السكان في شمال بريدة، مبيناً أن خطرها امتد إلى داخل المنازل وإلحاق الأذى بأهلها. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، تفاعل مركز أمانة منطقة القصيم مع الفيديو، مشيرا إلى أنه جرى إحالة الواقعة للإدارة المختصة لمعالجتها.
#إمارة_منطقة_القصيم #وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية #أمانة_منطقة_القصيم
الحمدلله على سلامة ابني عبدالكريم
(الكلاب تتهجم على طفل بحي الحزم ببريدة)
كثرة الكلاب الضالة تشكل قلقا لدى الساكنين شمال بريدة ثم تمادى خطرها إلى دخول المنازل وإلحاق الأذى بأهلها والآن تهاجم على الأطفال !! pic.twitter.com/s5RNZR3X7E
— زياد المشيقح (@zm1428) April 23, 2021