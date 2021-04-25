حقق فريق الأهلي الفوز أمام الشرطة العراقي، مساء اليوم السبت، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وتقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء عن طريق المهاجم السوري عمر السومة، بمتابعة داخل المنطقة إثر ركنية.
ومع حلول الدقيقة 26 تمكن فريق الشرطة من إدراك التعادل عن طريق اللاعب فهد اليوسف، بعد تسديدة قوية من داخل المنطقة فشل محمد العويس في إبعادها.
ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب الأهلي ريجيكامب الدفع باللاعب محمد خبراني بدلا من اللاعب معتز هوساوي.
ودخل حسن المقهوي في تشكيل الأهلي مع حلول الدقيقة 55 بدلا من ساريتش، وفي الدقيقة 64 دفع مدرب الأهلي باللاعب سلمان المؤشر بدلا من سلطان مندش.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأهلي عبدالرحمن الغريب مع حلول الدقيقة 56، وبعد مرور 7 دقائق دخل اللاعب علي الأسمري بدلا من إدريس فتوحي.
وفي الدقيقة 79، أحرز عبد الرحمن غريب الهدف الثاني للأهلي.
وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة ، بينما ظل الشرطة بدون نقاط في المركز الأخير.
ويحتل الدحيل المركز الأول برصيد 8 نقاط وخلفه استقلال طهران الإيراني في المركز الثاني بنفس عدد نقاط الأهلي.
وفق “أخبار 24”.