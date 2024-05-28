النفط يعاود الارتفاع والذهب مستقر

عاودت أسعار النفط ارتفاعها بأكثر من 1%، وذلك بعد أسبوع خيم عليه تقييم توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مواجهة التضخم المستمر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية بنحو دولار إلى 83.12 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 93 سنتاً إلى 78.65 دولار للبرميل.
وتراجع برنت الأسبوع الماضي بنحو 2%، فيما هبط خام تكساس الوسيط نحو 3% بعدما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أن بعض المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وتترقب الأسواق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع سعياً لمزيد من المؤشرات بخصوص السياسة النقدية.
وعلى صعيد المعدن النفيس؛ استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم (الثلاثاء)، مع انخفاض الدولار وترقب الأسواق لصدور بيانات تضخمية في الولايات المتحدة قد تؤشر على الموعد الذي قد يخفض فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2349.89 دولار للأوقية (الأونصة) صباح اليوم، بعد صعوده 1% في الجلسة الماضية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 % إلى 2350.70 دولار. وفق “أخبار 24”.
ويترقب المستثمرون بحسب “رويترز” تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل، والمقرر صدوره يوم الجمعة المقبل، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
ويرى المتعاملون حالياً فرصة بنسبة 63 % تقريبا لخفض أسعار الفائدة بحلول نوفمبر 2024، وفقا لخدمة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي” المالية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 31.71 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 % إلى 1055.85 دولار. وربح البلاديوم 0.4 % ليصل إلى 992.32 دولار.