القبض على مواطنَين و5 مقيمين سرقوا مواد بناء من مبان تحت الإنشاء بجدة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على اثنين من المواطنين و5 مقيمين من الجنسية المصرية، قاموا بجرائم سرقة لمبان تحت الإنشاء بمحافظة جدة.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على المتورطين، وهم في العقد الرابع والخامس من العمر.
وأضاف أن المتورطين ارتكبوا 7 جرائم ذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة مواد البناء من مبانٍ تحت الإنشاء في مواقع مختلفة بجدة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه جرى إيقاف المتورطين واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.