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أخبار محلية > “الصحة” تنفذ حملة “دام دمك”.. للتوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدّم
28/04/2021   1:05 م

“الصحة” تنفذ حملة “دام دمك”.. للتوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدّم

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نفذت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء)، حملة للتبرع بالدّم، تحت شعار “دام دمك”، وذلك في مناطق المملكة كافة، وذلك بهدف التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدّم، ونشر ثقافة العمل الخيري.

وتسعى “الصحة” من خلال هذه الحملة إلى تبيان آثارها الصحية لدى جميع فئات المجتمع، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء، وتحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدّم من المتبرعين، لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساس المتوفر في بنوك الدّم.

‏وأوضحت الوزارة أن التبرع سيكون عبر الحجز عن طريق تطبيق “موعد”، وذلك في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية وعربات التبرع بالدّم المتنقلة، مع الحرص على أخذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

"الصحة" تنفذ حملة "دام دمك".. للتوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدّم

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تنفذ حملة “دام دمك”.. للتوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدّم

أخبار محلية
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