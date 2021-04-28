الأمير محمد بن سلمان: نتفق مع أمريكا في عهد بايدن على 90% من المصالح.. ونتمنى لإيران الازدهار وهذه إشكالياتنا معها

استعرض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس (الثلاثاء)، ملامح السياسة الخارجية للمملكة في الوقت الحالي، وبالأخص ما يتعلق منها بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد خلال لقائه بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، أن المملكة تتفق في 90% من المصالح مع أمريكا، وأنه يجرى العمل على إيجاد حلول للـ10% المتبقية.
وذكر أن المملكة تأمل في علاقات طيبة مع إيران، خاصة أنها من الدول المجاورة للمملكة، متمنيًا لها الازدهار، والذي يعد أحد عوامل استقرار المنطقة.
وأكد أن إشكاليات العلاقة بين البلدين تكمن في التصرفات السلبية لإيران في برنامجها النووي، ودعم طهران للميليشيات الخارجة عن القانون، بالإضافة إلى برنامج الصواريخ الباليستية الذي تمتلكه إيران. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق باليمن، أكد ولي العهد أن انقلاب ميليشيا الحوثيين الإرهابية على الشرعية يعد أمرًا غير مرغوب فيه.
وقال إن جماعة الحوثية يمنية ولها نزعة عربية، متمنيًا أن ترعى مصالح بلادها في المقام الأول وقبل كل شيء.
سمو #ولي_العهد: لدينا توافق بنسبة 90% مع إدارة بايدن. #محمد_بن_سلمان_على_السعودية#لقاء_ولي_العهد pic.twitter.com/WYRhgl85N9
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 27, 2021