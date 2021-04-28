نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في المملكة
28/04/2021   11:57 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في المملكة

+ = -
469

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).

وتوقّع المركز استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقّع استمرار تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 39 درجة مئوية في مكة المكرمة والعلا والأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في أبها. وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885150348.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.