فيتوريا: إقالتي من “النصر” كانت شفهية.. ولم أصل لاتفاق حول مستحقاتي المالية

قال المدير الفني البرتغالي السابق لفريق النصر، روي فيتوريا، إن إقالته من مهمة تدريب الفريق كانت شفهية ولكنه يُفضل الحديث عن الأمور الفنية خلال فترة عملته وترك الحديث عن المستحقات لمحاميه ووكيل أعماله.
وأضاف فيتوريا، خلال تصريحات ببرنامج في المرمى: “لم أتوصل إلى اتفاق مع نادي النصر حول مستحقاتي المالية ولا أريد التحدث عن التفاصيل، دعونا نتجاوز هذا الموضوع ونركز على الحديث عن الأمور الفنية”.
وأتم المدير الفني البرتغالي السابق للنصر تصريحاته بقوله: “تكيفت بشكل سريع مع الثقافة السعودية وحتى علاقتي مع اللاعبين والشعب السعودي رغم الاختلاف بين بلدي البرتغال والسعودية وبدأت مع الفريق بداية قوية وقمنا بعمل وحدة داخل صفوف الفريق خلال ثلاث مراحل قبل جائحة كورونا”. وفق “أخبار 24”.