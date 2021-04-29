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أخبار محلية > بصورة تجمعهما والقصبي.. “السدحان” يتمنى الشفاء لمخرج “طاش ما طاش”
29/04/2021   3:47 م

بصورة تجمعهما والقصبي.. “السدحان” يتمنى الشفاء لمخرج “طاش ما طاش”

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تمنى بطل المسلسل الشهير “طاش ما طاش”، الفنان عبد الله السدحان، الشفاء العاجل، لمخرج العمل عبدالخالق الغانم.

ونشر السدحان، صورة تجمعه بالغانم والفنان ناصر القصبي، وعلق عليها بالقول: “الله يشفيه ويعافيه ولا يسعنا إلا الدعاء لزميل ورفيق درب”، معبرًا عن
ثقته الكبيرة بالمسؤولين وأصحاب القرار في التدخل لعلاجه.

وكانت صورة متداولة لمخرج طاش ما طاش قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو على كرسي متحرك ويتكئ على عصا، ويبدو عليه الإعياء. وفق “أخبار 24”.

وأعلن مقربون من المخرج، وفنانون، بينهم فايز المالكي، إصابة الغانم بسرطان البروستاتا، مناشدين محبيه والوسط الفني الوقوف إلى جانبه لتجاوز المرض الذي ألمّ به.

بصورة تجمعهما والقصبي.. “السدحان” يتمنى الشفاء لمخرج “طاش ما طاش”

أخبار محلية
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