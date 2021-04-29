كشفت شركة تويوتا اليابانية، عن تفاصيل أحدث سياراتها العائلية والتي صممت لتكون من بين أميز السيارات العائلية وأكثرها جمالاً.
وجاءت السيارة Sienna Woodland الجديدة بهيكل ميني فان بطول 5 أمتار تقريبا، وهي تختلف عن سيارات Sienna السابقة من حيث التصميم والارتفاع عن الأرض حيث باتت السيارة قادرة على السير في الطرقات الوعرة.
وجهزت الشركة السيارة بمختلف وسائل الرفاهية للسائق والركاب، حيث جاءت وفقاً لموقع “moto1” بثلاثة صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 6 ركاب، ويمكن التحكم بوضعيات هذه المقاعد ودرجة حرارتها، كما تم تزويدها بمنافذ USB لشحن هواتف الركاب وأجهزتهم الذكية أثناء التنقل.
وحصلت المركبة على واجهة قيادة مميزة وعصرية مزودة بشاشة لمس عملاقة وأحدث أنظمة الملتيميديا، إلى جانب 10 وسادات أمان هوائية، ودعمتها بأنظمة للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات، وكاميرات أمامية وخلفية.
وستطرح السيارة بمنظومات هجينة تضم محرك بنزين بسعة 2.5 لتر بعزم 192 حصانا يعمل مع محرك كهربائي بعزم 182 حصانا، كما ستحصل على منظومة خاصة تجعل حركتها سهلة على الطرقات الوعرة والمناطق المغطاة بالأوحال أو الثلوج.
وفق “أخبار 24”.