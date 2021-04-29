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أخبار محلية > بالفيديو.. هل الغسيل الكلوي يُفطر الصائم؟ “الخثلان” يُجيب
29/04/2021   3:52 م

بالفيديو.. هل الغسيل الكلوي يُفطر الصائم؟ “الخثلان” يُجيب

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أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم الغسيل الكلوي البريتوني خلال نهار رمضان.

وقال الشيخ الخثلان خلال استضافته في برنامج “الجواب الكافي” على قناة “المجد”، إن الغسيل الكلوي سواء كان غسيلاً دمويًا أو بريتونيًا؛ يُفطر الصائم.

وأضاف أن عملية الغسيل تُفسد الصيام، لأنه يصاحبها مواد سكرية وأملاح ومعادن ومياه، لذلك يشعر من يخضع للغسيل الكلوي بخفة ونشاط بعد انتهاء عملية الغسيل. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل الغسيل الكلوي يُفطر الصائم؟ “الخثلان” يُجيب

أخبار محلية
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