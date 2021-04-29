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أخبار محلية > بالفيديو.. لقاء خاص عن حديث سمو سيدي ولي العهد لفضيلة الشيخ عبدالعزيز العقيلي وبرنامج اصلاح ذات البين التطوعي
29/04/2021   9:49 م

بالفيديو.. لقاء خاص عن حديث سمو سيدي ولي العهد لفضيلة الشيخ عبدالعزيز العقيلي وبرنامج اصلاح ذات البين التطوعي

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في قناة برنامج ٢٤ السعودية تم إعداد لقاء خاص عن مقابلة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد سلمه الله بمناسبة مرور خمس سنوات على تدشين رؤية المملكة ٢٠٣٠ بإعداد وتقديم الإعلامي الكبير والمميز رياض الودعان ، وقد تم استضافة فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي للحديث عن لقاء سمو ولي العهد ، وقد أوضح الشيخ العقيلي أن لقاء سمو سيدي ولي العهد أبهر العالم أجمع بلغته الراقية والرفيعة والمقنعة في بيان سياسة المملكة الداخلية والخارجية حاليًا وفي المستقبل بإذن الله ، وقد أبان الشيخ العقيلي أن أول رؤى سمو سيدي ولي العهد هي برنامج سموه لإصلاح ذات البين التطوعي والتي لها أكثر من أربع عشرة سنة وكلف بها الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة في محافظة الخرج وأحد أحفاد الرواد الذين تشرفوا بدخول الرياض مع جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله ، وقد أنهت هذه الرؤية ولله الحمد آلاف القضايا ولا زالت تواصل مسيرتها بفضل من الله وبدعم شخصي من سيدي ولي العهد حفظه الله ، مثمنًا الشيخ العقيلي دور الإعلام في هذا البرنامج ممثلًا بصحيفة الخرج الاكترونية بقيادة الإعلامي الكبير الأستاذ سعود الضحوك والذي كان حاضرًا منذ تدشين هذه الرؤية ومغطيا لها وقد تشرف بتلقي اتصالا يشكر على جهوده من مكتب سيدي لما كان مستشارًا في إمارة منطقة الرياض ، مختتمًا الشيخ العقيلي حديثه بالدعاء لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين بالتوفيق والسداد في الدارين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالفيديو.. لقاء خاص عن حديث سمو سيدي ولي العهد لفضيلة الشيخ عبدالعزيز العقيلي وبرنامج اصلاح ذات البين التطوعي

أخبار محلية
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