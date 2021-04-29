بالفيديو.. لقاء خاص عن حديث سمو سيدي ولي العهد لفضيلة الشيخ عبدالعزيز العقيلي وبرنامج اصلاح ذات البين التطوعي

في قناة برنامج ٢٤ السعودية تم إعداد لقاء خاص عن مقابلة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد سلمه الله بمناسبة مرور خمس سنوات على تدشين رؤية المملكة ٢٠٣٠ بإعداد وتقديم الإعلامي الكبير والمميز رياض الودعان ، وقد تم استضافة فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي للحديث عن لقاء سمو ولي العهد ، وقد أوضح الشيخ العقيلي أن لقاء سمو سيدي ولي العهد أبهر العالم أجمع بلغته الراقية والرفيعة والمقنعة في بيان سياسة المملكة الداخلية والخارجية حاليًا وفي المستقبل بإذن الله ، وقد أبان الشيخ العقيلي أن أول رؤى سمو سيدي ولي العهد هي برنامج سموه لإصلاح ذات البين التطوعي والتي لها أكثر من أربع عشرة سنة وكلف بها الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة في محافظة الخرج وأحد أحفاد الرواد الذين تشرفوا بدخول الرياض مع جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله ، وقد أنهت هذه الرؤية ولله الحمد آلاف القضايا ولا زالت تواصل مسيرتها بفضل من الله وبدعم شخصي من سيدي ولي العهد حفظه الله ، مثمنًا الشيخ العقيلي دور الإعلام في هذا البرنامج ممثلًا بصحيفة الخرج الاكترونية بقيادة الإعلامي الكبير الأستاذ سعود الضحوك والذي كان حاضرًا منذ تدشين هذه الرؤية ومغطيا لها وقد تشرف بتلقي اتصالا يشكر على جهوده من مكتب سيدي لما كان مستشارًا في إمارة منطقة الرياض ، مختتمًا الشيخ العقيلي حديثه بالدعاء لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين بالتوفيق والسداد في الدارين .
مناهج التعليم الآن عليها مسؤولية كبيرة جداً في بيان وتوضيح أن المجتمع الان أصبح مجتمع مدني ومجتمع أنظمة وقوانين .
🗣️الشيخ عبد العزيز بن عبد الله العقيلي
العضو في برنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي… وعضو السلك القضائي في المحكمة العامة بالرياض سابقا
👈حوار خاص pic.twitter.com/xOj0oYLnbk
— قناة 24 السعودية (@Saudi24) April 29, 2021
طرح المملكة لمبادرة الصلح الأخيرة في اليمن هي دليل على أن دولتنا هي دولة الصلح والخير والسلام .#لقاءوليالعهد
🗣️الشيخ عبد العزيز بن عبد الله العقيلي
العضو في برنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي… وعضو السلك القضائي في المحكمة العامة بالرياض سابقا
👈حوار خاص pic.twitter.com/MuxKzyrpjE
— قناة 24 السعودية (@Saudi24) April 29, 2021
سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان هو من أنشأ برنامج إصلاح ذات البين التطوعي .#لقاءوليالعهد
🗣️الشيخ عبد العزيز بن عبد الله العقيلي
العضو في برنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي… وعضو السلك القضائي في المحكمة العامة بالرياض سابقا
👈حوار خاص pic.twitter.com/PmoBIypesw
— قناة 24 السعودية (@Saudi24) April 29, 2021
تابع الجميع اللقاء مع سمو ولي العهد حفظه الله والذي أبهر العالم بمعلوماته واستخدامه للغة الأرقام . #لقاءوليالعهد
🗣️الشيخ عبد العزيز بن عبد الله العقيلي
العضو في برنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي… وعضو السلك القضائي في المحكمة العامة بالرياض سابقا
👈حوار خاص pic.twitter.com/6l2mAr0HYb
— قناة 24 السعودية (@Saudi24) April 29, 2021
لا شك أن توعية المجتمع عن ثقافة الإصلاح بين الناس مهمه جدا وذلك من خلال وسائل الإعلام وفي خطب الجمعة .
🗣️الشيخ عبد العزيز بن عبد الله العقيلي
العضو في برنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي… وعضو السلك القضائي في المحكمة العامة بالرياض سابقا
👈حوار خاص pic.twitter.com/55ZWN0OtYE
— قناة 24 السعودية (@Saudi24) April 29, 2021
مناهج التعليم الآن عليها مسؤولية كبيرة جداً في بيان وتوضيح أن المجتمع الان أصبح مجتمع مدني ومجتمع أنظمة وقوانين .
🗣️الشيخ عبد العزيز بن عبد الله العقيلي
العضو في برنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي… وعضو السلك القضائي في المحكمة العامة بالرياض سابقا
👈حوار خاص pic.twitter.com/xOj0oYLnbk
— قناة 24 السعودية (@Saudi24) April 29, 2021
طرح المملكة لمبادرة الصلح الأخيرة في اليمن هي دليل على أن دولتنا هي دولة الصلح والخير والسلام .#لقاءوليالعهد
🗣️الشيخ عبد العزيز بن عبد الله العقيلي
العضو في برنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي… وعضو السلك القضائي في المحكمة العامة بالرياض سابقا
👈حوار خاص pic.twitter.com/MuxKzyrpjE
— قناة 24 السعودية (@Saudi24) April 29, 2021
سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان هو من أنشأ برنامج إصلاح ذات البين التطوعي .#لقاءوليالعهد
🗣️الشيخ عبد العزيز بن عبد الله العقيلي
العضو في برنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي… وعضو السلك القضائي في المحكمة العامة بالرياض سابقا
👈حوار خاص pic.twitter.com/PmoBIypesw
— قناة 24 السعودية (@Saudi24) April 29, 2021
تابع الجميع اللقاء مع سمو ولي العهد حفظه الله والذي أبهر العالم بمعلوماته واستخدامه للغة الأرقام . #لقاءوليالعهد
🗣️الشيخ عبد العزيز بن عبد الله العقيلي
العضو في برنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي… وعضو السلك القضائي في المحكمة العامة بالرياض سابقا
👈حوار خاص pic.twitter.com/6l2mAr0HYb
— قناة 24 السعودية (@Saudi24) April 29, 2021