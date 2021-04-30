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اخبار رياضية > بالفيديو.. يوسف الثنيان: هذا اللاعب هو الذي أعتبره خليفتي في الملاعب.. وماجد عبدالله يرد
30/04/2021   5:09 ص

بالفيديو.. يوسف الثنيان: هذا اللاعب هو الذي أعتبره خليفتي في الملاعب.. وماجد عبدالله يرد

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قال لاعب نادي الهلال السابق يوسف الثنيان إنه يعتبر أن سالم الدوسري هو خليفته في الملاعب، فيما اختلف معه ماجد عبدالله ورأى بأنه لا أحد يشبه الثنيان في لعبه.

وقال الثنيان إنه مؤمن أن هناك لاعبين أفضل منه في المستوى، ولديهم مزايا غير الموجودة لديه، مضيفاً أنه رغم أن طريقة سالم في الملاعب تختلف عن طريقة لعبه، إلا أنه يعده خليفته.

وأضاف في لقائه ببرنامج “تحدي المشاهير” على قناة “SBC”، أن سالم الدوسري لاعب متميز وطور نفسه بشكل كبير وهو يستمتع بلعبه، مشيراً إلى اعتقاده أنه اللاعب المهاري الوحيد الآن في المملكة. وفق “أخبار 24”.

فيما اختلف لاعب النصر السابق ماجد عبدالله مع الثنيان في رأيه، مبيناً أنه يعتقد أنه لا يوجد لاعب يشبه يوسف الثنيان ولن يأتي لاعب بنفس مواصفاته إلا لو كان لاعباً خارقاً.

بالفيديو.. يوسف الثنيان: هذا اللاعب هو الذي أعتبره خليفتي في الملاعب.. وماجد عبدالله يرد

اخبار رياضية
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