يشارك أكثر من 400 متطوع ومتطوعة في تقديم خدمات مختلفة للمعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام، وذلك من خلال التعاون مع عدد من الجهات العاملة داخل الحرم.
وعمل المتطوعون منذ دخول شهر رمضان المبارك وحتى الآن لنحو 10 آلاف ساعة تطوعية داخل صحن المطاف وباحات وساحات الحرم المختلفة والأماكن المخصصة للنساء.
وتمثلت جهود المتطوعين والمتطوعات في نقل كبار السن، ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودفع العربات في صحن المطاف والمسعى، وتنظيم مسارات الطواف وصفوف المصلين، إلى جانب متابعة الكاميرات الحرارية، والمحافظة على التباعد الجسدي بين المعتمرين والمصلين.
وأسهم المتطوعون في تقديم الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر، بالإضافة إلى تنظيم مواقف الباصات والسيارات بالتعاون مع مرور العاصمة المقدسة.
وفق “أخبار 24”.