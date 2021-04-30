“شرطة الرياض”: الإطاحة بمطلق النار على أحد المنازل بعدما حاول الهرب وأطلق النار من سِلاح بحوزته

تمكنت الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض، من القبض على شخص ظهر في مقطع متداول يطلق النار من مركبته على أحد المنازل بمدينة الرياض.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، بأنه تحديد هوية الشخص المشار إليه والقبض عليه بعد محاولته الهرب، وإطلاقه النار من سِلاح بحوزته، وتم التعامل معه بما يقتضيه الموقف، دون وقوع إصابات.
وأوضح أن المقبوض عليه مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
وكانت زوجة المواطن الذي ظهر في الفيديو قد كشفت في تصريح لـ”أخبار 24″، أنها أقامت دعوى لفسخ عقد النكاح من زوجها، متهمة إياه بالخيانة والتعنيف، وبعد رفع الدعوى عادت لزوجها واستمر بتعنيفها وتهديدها بالسِـلاح، حتى هربت من منزله إلى منزل أهلها ورفضت الرجوع له وطلبت الطلاق.