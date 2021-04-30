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أخبار المناطق > بعد ثبوت إصابتهم بكورونا.. ضبط 27 شخصًا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي في المدينة
30/04/2021   6:19 م

بعد ثبوت إصابتهم بكورونا.. ضبط 27 شخصًا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي في المدينة

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أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، اليوم (الجمعة)، أن الجهات الأمنية ضبطت 27 شخصًا، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضح أنه اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيدًا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، وذلك لمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد – 19).

وتنص لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة. وفق “أخبار 24”.

بعد ثبوت إصابتهم بكورونا.. ضبط 27 شخصًا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي في المدينة

أخبار المناطق
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