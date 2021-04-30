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أخبار محلية > بالفيديو.. نائب وزير الحج يعلن نجاح خطط العمرة في رمضان
30/04/2021   11:40 م

بالفيديو.. نائب وزير الحج يعلن نجاح خطط العمرة في رمضان

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أعلن نائب وزير الحج والعمرة السعودي، عبد الفتاح بن سليمان مشاط، نجاح موسم العمرة لهذا العام، لافتًا إلى التزام الزوار بالإجراءات الاحترازية المفروضة.

وأوضح، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، اليوم (الجمعة)، أن جميع الجهات التزمت بتطبيق الخطط التي وضعتها وزارة الحج والعمرة منذ عدة شهور.

وأشاد بامتثال ضيوف الرحمن للإجراءات الاحترازية منذ بداية شهر رمضان، متمنيًا استمرار ذلك خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، مبينًا أنها الفترة التي يتزايد فيها الإقبال على القدوم إلى المسجد الحرام. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. نائب وزير الحج يعلن نجاح خطط العمرة في رمضان

أخبار محلية
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