28 شخصاً يواجهون السجن عامين أو غرامة 200 ألف ريال لمخالفتهم الحجر الصحي في جدة والطائف

ضبطت الجهات الأمنية 28 شخصا بجدة والطائف لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن ما فعلوه يُعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيدا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
وتنص لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعَف العقوبة الموقعة في المرة السابقة. وفق “أخبار 24”.