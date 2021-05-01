بالفيديو.. البروفيسور رضا عبيد يروي قصة اللغز العلمي الذي تمكن من حله بعدما عجز نظراؤه في العالم

روى الأكاديمي مدير جامعة الملك عبد العزيز سابقاً الدكتور رضا عبيد، تفاصيل اللغز العلمي الذي حيره أثناء عمله في بحث كان يجريه في جامعة برمنجهام البريطانية، خلال ابتعاثه للدراسات العليا، وكيف توصل إلى طريقة لحله.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج من الصفر، أنه في بريطانيا أُعطي بحثا ظل يعمل عليه لمدة 6 أشهر، دون نتيجة، وبعد الدراسة طويلا في المراجع العلمية، اكتشف أن علماء في دول أوروبا وأمريكا وروسيا، يعانون من نفس الصعوبة، وأن أستاذه في الجامعة عرض عليه تغيير البحث لأنه صعب بالفعل.
وأضاف أنه رد على أستاذه بأنه قضى 6 أشهر يعمل في البحث، مصمما على الانتهاء منه، نظرا لثقة البروفيسور الكبيرة فيه، وأنه تساءل عن سبب تغير نتيجة البحث رغم أنه يضع نفس المكونات في كل التجارب، إلى أن وفقه الله لاكتشاف السبب. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه اكتشف أن مكونات البحث ومواده حساسة للرطوبة، وأن تغير الجو في بريطانيا يوميا هو سبب تغير النتائج، وفكر في إجراء التجربة في بيئة معزولة، وعرض الفكرة على أستاذه، وفعلا صمم جهازا معزولا وأجرى التجربة ونجحت، ووصل لحل ذلك اللغز العلمي.
اللغز العلمي الذي تمكّن البروفيسور السعوديّ #رضا_عبيد من حلّه بعد ستة أشهر في الوقت الذي عجز نظراؤه في العالم عن الوصول لهذا الحل
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— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 30, 2021