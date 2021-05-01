بالصور.. “شباب أهلي دبي” يسقط “الهلال” بثنائية ويمنح “استقلال” بطاقة التأهل

فاز فريق شباب الأهلي دبي على نظيره الهلال، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وتقدم شباب الأهلي دبي في الدقيقة 54 من ركلة جزاء سددها إيغور جيسوس بنجاح قبل أن يعود ويُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 90.
ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى النقطة 7 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الهلال عند النقطة 10 في المركز الثاني خلف استقلال دوشنبه الطاجيكي الذي رغم خسارته اليوم أمام نظيره أجمك الأوزبكي بهدفين مقابل هدف إلا أنه تصدر المجموعة وحصد بطاقة التأهل.
وينتظر الهلال نتيجة مباراة الأهلي ونظيره الدحيل المقامة حالياً ضمن منافسات الجولة ذاتها لبيان موقفه من التأهل للدور التالي من دوري أبطال آسيا.
وإليكم ملخصًا لأبرز أحداث الشوط الأول:
وشهدت الدقيقة 7 من عمر المباراة عرضية من قبل ياسر الشهراني من يسار الملعب لزميله غوميز الذي حولها برأسه من داخل منطقة جزاء شباب الأهلي دبي لأعلى المرمى قبل أن يخطئ حارس الهلال، عبدالله المعيوف في تمرير الكرة لزملائه لتصل إلى لاعب شباب الأهلي دبي ولكنه سدد الكرة في الدقيقة 12 بالشباك من الخارج.
ورد الهلال في الدقيقة 14 بكرة بينية من يمين الملعب أرسلها محمد البريك لزميله غوميز داخل منطقة جزاء شباب الأهلي دبي ولكنه سددها بجوار القائم، ثم أرسل ياسر الشهراني في الدقيقة 16 عرضية من يسار الملعب ولكن أبعدها دفاع شباب الأهلي قبل أن تصل لغوميز ثم سدد زميله فييتو بعدها الكرة من أمام منطقة جزاء شباب الأهلي ولكنها علت المرمى.
وسدد محمد البريك الكرة في الدقيقة 21 قوية ولكنها علت مرمى شباب الأهلي دبي قبل أن يُرسل ياسر الشهراني عرضية في الدقيقة 26 ولكن حولها كاريلو برأسه أعلى المرمى وسط مطالبات منه بركنية، ثم سدد ياسر الشهراني تسديدة قوية في الدقيقة 29 من أمام منطقة جزاء شباب الأهلي ولكنها مرت بجوار القائم قبل أن يُرسل في الدقيقة 31 بينية لفييتو داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها لاعبو شباب الأهلي دبي لركنية نُفذت وأبعدها الدفاع مرة ثانية.
وأرسل محمد البريك في الدقيقة 34 عرضية من يمين الملعب كادت تباغت حارس مرمى شباب الأهلي دبي الذي أخرجها ركنية نُفذت وأبعدها دفاع الفريق الإماراتي، ثم سدد ماشاريبوف لاعب شباب الأهلي دبي في الدقيقة 40 كرة قوية من داخل منطقة جزاء الهلال ولكن تصدى لها عبدالله المعيوف.
وفي الدقيقة 51 حصل شباب الأهلي دبي على ركلة جزاء من عرقلة للاعب الهلال محمد كنو للاعب الفريق الإماراتي جلال الدين ماشاريبوف سددها زميله إيغور جيسوس بنجاح في مرمى الهلال بالدقيقة 54.
وأرسل فييتو في الدقيقة 56 ركنية من يمين الملعب حولها كاريلو برأسه أعلى مرمى شباب الأهلي دبي قبل أن يُرسل عرضية من يمين الملعب بتنفيذه ركلة حرة مباشرة داخل منطقة جزاء شباب الأهلي دبي ولكن حولها علي البليهي برأسه أعلى المرمى.
وأجرى روجيرو ميكالي في الدقيقة 64 تبديلاً بالدفع بهتان باهبري بدلاً من عبدالله عطيف.
ووصلت الكرة في الدقيقة 66 لغوميز داخل منطقة جزاء شباب الأهلي حاول تسديدها مقصية ولكنها جاءت بعيدة عن مرمى شباب الأهلي ليرد الفريق الإماراتي بهجمة مرتدة ولكن أبعدها دفاع الهلال قبل أن يُسدد هتان باهبري الكرة في الدقيقة 68 من أمام منطقة جزاء الفريق الإماراتي ولكنها ترتطم بأقدام المدافعين وتصل ليد الحارس.
وأرسل محمد البريك عرضية أرضية في الدقيقة 73 كادت تباغت الفريق الإماراتي ولكن أبعدها الحارس لركنية نُفذت ولكن أبعدها دفاع فريق شباب الأهلي.
وأجرى ميكالي تغييراً جديداً في الدقيقة 75 بالدفع بصالح الشهري بدلاً بافيتيمبي غوميز.
وأجرى ميكالي في الدقيقة 87 تبديلاً ثالثاً بالدفع بعبدالله الحمدان بدلاً من كاريلو قبل أن يُسجل إيغور جيسوس الهدف الثاني لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 90.
وفي الدقيقة 90+5 عبدالله حمدان أرسل عرضية رائعة داخل منطقة جزاء الفريق الإماراتي ولكن سددها فييتو من داخل منطقة الجزاء في العارضة.
وفق “أخبار 24”.