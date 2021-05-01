“ميكالي” يكشف أسباب سقوط الهلال أمام شباب الأهلي دبي في دوري الأبطال

كشف المدير الفني لفريق الهلال روجيرو ميكالي، عن أسباب خسارة فريقه أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي.
وخسر نادي الهلال أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي 0-2 يوم الجمعة على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.
وقال ميكالي في تصريحات بعد المباراة:” خسرنا اليوم ولكن أخطاء التحكيم ساهمت بشكل مباشر في ذلك”.
وأضاف:” الهدف الأول للخصم من ركلة جزاء غير صحيحة فقد كان الخطأ خارج المنطقة، أين تقنية “VAR”.
وتابع:” مجموعتنا صعبة وليست سهلة كما يقال، وأكبر دليل هو فوز متذيل الترتيب في المجموعة أمام المتصدر اليوم”.
وأتم :” لو لم أكن استحق تدريب فريق الهلال لما شاهدتموني أمامكم الآن في المؤتمر الصحفي”.
وتصدر الاستقلال ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الهلال، مقابل 7 نقاط لكل من شباب الأهلي وأجمك. وفق “أخبار 24”.
وتأهل الاستقلال إلى دور الـ16 كبطل للمجموعة، في حين ينتظر نادي الهلال تحديد الفرق الحاصلة على البطاقات المخصصة لأفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا.