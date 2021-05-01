سقط فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الدحيل القطري، بنتيجة 1-1، مساء أمس الجمعة، في إطار منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الدحيل القطري كريم بوضياف في الدقيقة 14.
وكاد لاعب الدحيل خالد محمد يسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 52، لكن العارضة تصدت للكرة.
وتقدم الدحيل بالهدف الأول في الدقيقة 61 عن طريق اللاعب ميكايل اولونجا، وبعد 5 دقائق أهدر نفس اللاعب ركلة جزاء لصالح فريقه، ليضيع فرصة لتعزيز النتيجة.
وفي الدقيقة 67 قرر مدرب الأهلي إجراء تبديل بدخول اللاعب ميتريتا بدلاُ من ساريتش، وأعقبه دخول هيثم عسيري بدلاً من سلمان المؤشر.
وحصل عبدالله حسون على بطاقة صفراء في الدقيقة 69، ليخرج بعدها زميله معتز هوساوي في الدقيقة 71 ويدخل بدلاً منه محمد خبراني.
وتمكن البديل هيثم عسيري من إدراك التعادل لفريق الأهلي في الدقيقة 73، من تمريرة من اللاعب إدريس فتوحي.
وبتلك النتيجة حصد كل فريق نقطة من المباراة ليصل كل من الأهلي والدحيل إلى 9 نقاط، ويفشلان في التأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال آسيا، بينما تأهل الهلال ضمن أفضل 3 فرق في المركز الثاني بمجموعات غرب آسيا.
وفق “أخبار 24”.