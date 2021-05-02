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أخبار محلية > تولى الأذان وعمره 18 سنة.. مؤذن الحرم النبوي الشيخ عبدالعزيز بخاري
02/05/2021   4:42 ص

تولى الأذان وعمره 18 سنة.. مؤذن الحرم النبوي الشيخ عبدالعزيز بخاري

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ينتمي الشيخ عبدالعزيز بخاري مؤذن المسجد النبوي الشريف لأحد بيوت المدينة المنورة المشهورة بتخريج المؤذنين أصحاب الأصوات الشجية العذبة، كما أذّن في عدد من مساجد المدينة.

وأوضح أحد أقارب الشيخ، وليد بخاري، أن الشيخ نشأ في المدينة، وتعلم في مدرسة العلوم الشرعية، ثم أصبح مؤذنا رسميا في الحرم النبوي الشريف عام 1370هـ، وكان عمره وقتها قرابة 18 عاما، وسبق ذلك شغف وحب كبيران للأذان في المسجد النبوي وبعض مساجد المدينة.

وأضاف أحد معاصري الشيخ بخاري، محمد عبدالفتاح، أن الشيخ كان يؤذن أيضا في عدة مساجد بالمدينة منها، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والغمامة وبلال، وفي جدة أذّن في مسجد بن محفوظ. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن أبا الشيخ الريس حسين بخاري، وأخاه الشيخ عصام بخاري، كانا من المؤذنين المعروفين بالمدينة المنورة أيضا.

تولى الأذان وعمره 18 سنة.. مؤذن الحرم النبوي الشيخ عبدالعزيز بخاري

أخبار محلية
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