بالفيديو.. وزير الصحة يوضح أبرز إنجازات القطاع الصحي خلال الـ 5 أعوام الماضية

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة حققت نجاحات متميزة في التعامل مع جائحة كورونا من خلال التناغم والانسجام بين الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح خلال استعراضه لإنجازات القطاع الصحي اليوم (السبت) في جلسة حوارية بعنوان “رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل” أن ٢٠٠ألف شخص يسجلون يوميا لتلقي لقاح كورونا، ويرون النتائج مباشرة عبر تطبيق صحتي.
وأكد أن تطبيق “صحتي” أتاح سهولة الحصول على الخدمات الصحية عن بعد دون الحاجة للذهاب إلى المستشفيات، إضافة إلى إتاحة الوزارة من خلاله 30 ألف موعد يوميا. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 400 ألف شخص يستفيدون من مركز الاتصال 937 يومياً، إضافة إلى أن تطبيق “وصفتي” عمل أكثر من 12 مليون وصفة بمعدل 30 ألفاً يومياً.
#وزير_الصحة يوضح أبرز إنجازات القطاع الصحي خلال الـ 5 أعوام الماضية.#رؤية_2030_واقع_يتحقق#واس_عام pic.twitter.com/wIBnPv5mVs
— واس العام (@SPAregions) May 1, 2021