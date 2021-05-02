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أخبار محلية > وزير السياحة: البطالة في محافظة العلا “صفر”.. و100 ألف وظيفة سياحية أعلنا عنها خلال هذا العام
02/05/2021   1:26 م

وزير السياحة: البطالة في محافظة العلا “صفر”.. و100 ألف وظيفة سياحية أعلنا عنها خلال هذا العام

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قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، إن كل شبان وشابات العلا توظفوا، وإن البطالة فيها الآن “صفر”، مشيرا إلى الحراك والتطوير الجاري في المحافظة.

وأشار الخطيب خلال الجلسة الحوارية “رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل”، إلى أن العام الحالي شهد إعلان 100 ألف وظيفة في قطاع السياحة وحده، مضيفا أنه تم تنفيذ أكثر من 10 آلاف دورة تدريبية لتأهيل الشبان والشابات السعوديين للعمل بالقطاع. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن العمل مستمر والتفاؤل كبير، مؤكدا أن الربع الأول من العام الحالي شهد توظيف 15 ألفًا من الـ100 ألف المُعلَن عنها.

وزير السياحة: البطالة في محافظة العلا “صفر”.. و100 ألف وظيفة سياحية أعلنا عنها خلال هذا العام

أخبار محلية
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