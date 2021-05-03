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أخبار محلية > تخصيص كود تبرع لكل مسجد.. وزير “الشؤون الإسلامية” يطلع على 3 مشروعات رقمية
03/05/2021   6:57 م

تخصيص كود تبرع لكل مسجد.. وزير “الشؤون الإسلامية” يطلع على 3 مشروعات رقمية

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اطلع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، اليوم الإثنين، على بعض المشروعات الرقمية التي يتم تنفيذها بإشراف من الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

ويشمل المشروع الأول الارتباط بشبكة معين التابعة للشركة السعودية للأبحاث والابتكار، فيما يتمثل الثاني في متحف البيانات الرقمية، والثالث عبارة عن الانتهاء من المرحلة الأولى لمنصة التبرعات الرقمية “مسجدي”.

ووجه آل الشيخ باستكمال العمل في المشروعات الثلاثة، وتخصيص كود تبرع لكل مسجد على حدة، يضمن تمكين كافة شرائح المجتمع من التبرع بكل يسر وسهولة في عمارة وصيانة ونظافة المساجد والطرق الآمنة. وفق “أخبار 24”.

كما وجه بربط منصة “مسجدي” فور استكمالها والتأكد من تطبيق كافة المواصفات والشروط بمنصة إحسان.

تخصيص كود تبرع لكل مسجد.. وزير “الشؤون الإسلامية” يطلع على 3 مشروعات رقمية

أخبار محلية
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