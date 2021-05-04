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أخبار محلية > بعد تفاعل نائب أمير الشرقية.. بائعة الخضار المتنمر عليها تبكي فرحًا بالمقر النظامي في سوق الخضار
04/05/2021   4:29 ص

بعد تفاعل نائب أمير الشرقية.. بائعة الخضار المتنمر عليها تبكي فرحًا بالمقر النظامي في سوق الخضار

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علّقت السيدة “خزنة زيد” على توجيه نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بمنحها مقراً دائماً ونظامياً لها، وذلك بعد تعرضها للتنمر في مقطع فيديو متداول.

وقالت خلال حديثها لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن نائب أمير المنطقة الشرقية، أخبرها بأنها سوف تبدأ عملها في المقر النظامي اعتبارًا من الغد. 

وأعربت السيدة التي تأثرت بشدة خلال مداخلتها في البرنامج، عن امتنانها للقيادة والأشخاص الذين تعاطفوا معها عبر منصات التواصل الاجتماعي.  وفق “أخبار 24”.

وطلبت توقف الجميع عن تصويرها باستخدام الجوالات واستغلالها في إعلانات خاصة. 

 

بعد تفاعل نائب أمير الشرقية.. بائعة الخضار المتنمر عليها تبكي فرحًا بالمقر النظامي في سوق الخضار

أخبار محلية
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