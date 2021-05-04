بعد تفاعل نائب أمير الشرقية.. بائعة الخضار المتنمر عليها تبكي فرحًا بالمقر النظامي في سوق الخضار

علّقت السيدة “خزنة زيد” على توجيه نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بمنحها مقراً دائماً ونظامياً لها، وذلك بعد تعرضها للتنمر في مقطع فيديو متداول.
وقالت خلال حديثها لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن نائب أمير المنطقة الشرقية، أخبرها بأنها سوف تبدأ عملها في المقر النظامي اعتبارًا من الغد.
وأعربت السيدة التي تأثرت بشدة خلال مداخلتها في البرنامج، عن امتنانها للقيادة والأشخاص الذين تعاطفوا معها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.
وطلبت توقف الجميع عن تصويرها باستخدام الجوالات واستغلالها في إعلانات خاصة.
فيديو | بعد تفاعل نائب أمير #الشرقية.. بماذا علقت #بائعة_الخضار ؟
وتطلب من الجميع: فكوني من جوالاتكم وتصويركم#أم_زياد_الدمام#الراصد pic.twitter.com/3ljoVoaAE1
— الراصد (@alraasd) May 3, 2021