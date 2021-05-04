شركات أدوية تعمل على تطوير لقاحات ضد كورونا في شكل حبوب وبخاخات الأنف

تسعى شركات أدوية ومختبرات حكومية أمريكية إلى تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا تؤخذ في شكل حبوب وبخاخات الأنف، وليس عن طريق الحقن.
وتهدف الشركات، وفقا لـ”وول ستريت جورنال”، إلى أن تمتلك هذه اللقاحات القدرة على توفير استجابات مناعية تدوم فترة زمنية أطول، وتكون أيضا أكثر فاعلية ضد السلالات المتحورة.
كما ترغب الشركات في جعل اللقاحات الجديدة سهلة النقل والتخزين، بما يتيح إيصالها إلى المناطق الريفية، وتخضع هذه اللقاحات حاليًا للمرحلة الأولى والمتوسطة من الاختبارات على البشر، ومن المرجح أن تكون متاحة خلال العام الحالي أو في عام 2022. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن من بين الشركات التي تطور مثل هذه اللقاحات شركة “آلتي ميون” التي تسعى لتطوير بخاخ أنف، وشركة “فاكس آرت” التي تطور لقاحاً في شكل حبة دواء.