بالفيديو.. المخرج مالك نجر: لهذه الأسباب أرى أن الدراما السعودية “سلق بيض”

قال المخرج والمنتج مالك نجر، إنه يعتبر أن الدراما السعودية الآن تقدم محتوى يشبه ما يسمى “سلق بيض”، مبيناً أن ذلك له عدة أسباب.
وأوضح نجر أنه يعتقد أن الجمهور غير راضٍ عن المحتوى المقدم في المسلسلات، وهو يقول ذلك كمشاهد وليس كمخرج، وذلك لأن النموذج الذي يُنتج تحته الدراما والبرامج غير صحي ولن يخرج بنتاج جيد.
وأضاف في لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، أن أحد الأسباب التي أدت لتراجع محتوى الدراما هو نظرة بعض الناس إليها بازدراء وهذا يؤدي لعدم نبوغ أحد في هذا المجال.
وأشار إلى أن الأعمال تعرض على قنوات تبث بالمجان وبالتالي أصبح المشاهد هو المُنتَج، وبالتالي مَن يقوم بالإنتاج لا يهتم بالمحتوى، ولكن بأرقام المشاهدات التي ستكون مرتفعة بطبيعة الحال وتحقق أرباحاً مرتفعة، وعلى إثر ذلك لا يهتم بتقديم وإنتاج محتوى جيد. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن ظهور السينما في المملكة يعد عموداً فقرياً جيداً تبنى عليه الأعمال؛ لأن المشاهد يدفع أموالاً لاختيار العمل الذي يرغب في رؤيته، كما أن وجود منصات مشاهدة مثل نتفليكس وغيرها أمر جيد، سيدفع المنتجين للتنافس على تقديم محتوى إيجابي.
#مالك_نجر: الدراما السعودية الآن “سلق بيض” وهذه هي الأسباب
في #الليوان تتضح الحكاية#مالك_نجر_في_ليوان_المديفر#روتانا_خليجية رابط البث المباشر https://t.co/wStdRynNAC pic.twitter.com/e0vdKYX9Dg
— الليوان (@almodifershow) May 3, 2021