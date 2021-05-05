بالفيديو.. سفير المملكة لدى إندونيسيا يكشف الشروط الجديدة للسفر إلى جاكرتا للسياحة

أكد سفير المملكة لدى إندونيسيا، عصام الثقفي، أن السفارة في جاكرتا أصدرت تنويها للمواطنين الراغبين في السفر إلى إندونيسيا، بأن هناك شرطا أساسيا وهو الحصول على تأشيرة دخول للبلاد وهو ما لم يكن معمولا به في السابق، مضيفا أن التقديم إلكتروني عن طريق السفارة الإندونيسية في الرياض أو القنصلية العامة في جدة.
وأوضح خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الجهات المسؤولة هناك وضعت إجراءات احترازية تتمثل في خضوع أي سائح يصل لإندونيسيا للحجر الصحي لمدة 5 أيام في أحد الفنادق المعتمدة، التي يصل عددها إلى 25 فندقا، لافتا أن هناك ضرورة لعمل مسحتين “بي سي آر”، وأنه بعد الأيام الخمسة بإمكان السائح التنقل داخل إندونيسيا. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن تكلفة الإقامة في هذه الفنادق وكذلك المسحات جميعها على نفقة الزائر، وتختلف الفنادق بين 5 إلى 3 نجوم حسب رغبة الزائر، مشيرًا إلى أن إندونيسيا من ضمن الدول الـ 20 التي علق السفر منها إلى المملكة.
فيديو | سفير #المملكة لدى #إندونيسيا عصام الثقفي لـ #نشرة_النهار: إصدار تأشيرة الدخول شرط أساسي للراغبين السفر إلى #جاكرتا والحجر الصحي لـ 5 إيام في الفنادق على نفقة السائح#الإخبارية pic.twitter.com/gtHmN9it22
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2021